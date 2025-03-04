Вэнс: Трамп не допустит появления у Ирана ядерного оружия

Глава администрации США Дональд Трамп не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

Как передает ТАСС об этом заявил в беседе с журналистами в стенах Конгресса США американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Политика президента [Трамп] совершенно ясна: мы не можем терпеть ядерное распространение, особенно в Иране. Это будет политикой [нынешней американской] администрации. Это было [в прошлом политикой Вашингтона], в том числе при первой администрации Трампа", - сказал Вэнс.