МЧС обратилось к населению - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных костров в дни, предшествующие празднику Новруз, особенно по вторникам.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что нарушение правил безопасности при разжигании костров может привести к опасным последствиям.

"Костры необходимо разводить вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других горючих материалов. Несовершеннолетние, находящиеся рядом с костром, должны находиться под наблюдением взрослых. Будьте осторожны при прыжках через костер и убедитесь, что огонь полностью потушен после праздника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МЧС призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается второй вторник Новруза — "Од чершенбеси" (Вторник стихии огня).