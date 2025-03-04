В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

4 марта было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, гражданина Армении, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, проведенном в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также адвокатами для защиты.