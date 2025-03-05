Кёнуль Нуруллаева: Сила и универсальность спорта незаменимы

Наш собеседник – депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по делам молодежи и спорта Кёнуль Нуруллаева.

- В нашей стране 5 марта отмечается как День физической культуры и спорта. Что вы можете сказать о значимости сегодняшнего дня?

- В первую очередь, хочу отметить, что День физической культуры и спорта позволяет подчеркнуть важную роль спорта и физической активности в жизни людей. Нам известно, что в 2005 году Президент Азербайджана подписал Указ «Об установлении Дня физической культуры и спорта». И эта дата выбрана неслучайно, ведь 5 марта – очень знаменательный день для спорта Азербайджана. В этот день в 1995 году общенациональный лидер Гейдар Алиев встретился с призерами чемпионатов мира и Европы, основал Фонд спорта и таким образом заложил основы новых направлений развития физической культуры и спорта в нашей стране. В 1998 году был принят Закон Азербайджанской Республики «О физической культуре и спорте». Помимо этого, 2012 год был объявлен в нашей стране «Годом спорта». За этот период Азербайджан превратился во влиятельную спортивную страну.

Успешно реализуемая в стране молодежная политика обеспечивает устойчивость успехов в области спорта. Как сказал Президент Ильхам Алиев, «спорт и спортивные победы играют огромную роль в общественном пространстве. В частности, фактор спорта имеет очень большое значение для воспитания молодого поколения и привития ему патриотических чувств. Насколько в воспитании молодого поколения в духе патриотизма важен спорт, настолько же важны и военная и физическая подготовка».

Верховный Главнокомандующий хочет видеть молодежь Азербайджана патриотичной, физически крепкой, морально устойчивой, преданной своему народу и государству, не поддающейся никакому внешнему влиянию и достойной. В то же время Президент рекомендовал спортивным экспертам посетить освобожденные от оккупации территории и выбрать молодые спортивные таланты. Считаю, что этот призыв будет способствовать развитию спорта в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также еще больше повысит интерес к спорту у тех, кто вернулся на эти земли, особенно наших молодых соотечественников.

Безусловно, спорт является мощным средством для усиления социальных связей, продвижения устойчивого развития и солидарности. И действительно сила и универсальность спорта в мире незаменимы.

- Каковы преимущества проводимой в Азербайджане спортивной политики?

- В последние годы Азербайджан стал одной из влиятельных спортивных стран. Мы принимаем у себя популярные спортивные состязания, за которыми во всем мире следят любители спорта. В результате успешной спортивной политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана, пропаганды олимпийских идеалов, укрепления материально-технической базы спорта, строительства современных спортивных комплексов и других мер наша страна в последние годы стала местом проведения престижных международных спортивных соревнований. Хочу отметить, что в свое время, будучи руководителем отдела по международным связям Национального Олимпийского комитета, мы совместно с азербайджанской делегацией совершали поездки в зарубежные страны, а также организовывали встречи в Баку, во время которых руководители международных спортивных организаций выражали свое восхищение и одобрение образцовой организацией соревнований в нашей республике. В 2015 году предоставление Азербайджану возможности принять первые Европейские игры стало значимым историческим событием. Организационный комитет во главе с Первым вице-президентом, президентом Фонда Гейдара Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой провел подготовительную работу на самом высоком уровне. Вся Европа и мир увидели в Азербайджане пример идеального проведения международного спортивного соревнования. Организовав это престижное спортивное мероприятие на высоком уровне, Азербайджан оставил свой след в истории европейского спорта. Наряду с первыми Европейскими играми, превосходная и разнообразная спортивная инфраструктура позволила Азербайджану провести IV Игры исламской солидарности на высоком уровне. Тот факт, что Азербайджан принял это международное спортивное соревнование, где был представлен весь мусульманский мир, стало олицетворением большого доверия, оказанного нашей стране. Чтобы оправдать это доверие, я тоже долгое время работала в международных проектах под мудрым руководством первой леди Мехрибан ханум Алиевой. В реализации таких престижных спортивных мероприятий, как Европейские игры и Игры исламской солидарности я выполняла свои должностные обязанности. Будучи секретарем Организационного комитета Игр исламской солидарности «Баку-2017», членом Исполнительного комитета и Координационного совета Спортивной федерации исламской солидарности, руководителем Отдела по работе с межнациональными олимпийскими комитетами Операционного комитета, во время Игр я гордилась силой нашей страны. Благодаря особому вниманию господина Президента и подготовительной работе, проведенной под непосредственным руководством первой леди, IV Игры исламской солидарности вошли в историю как очередной успех Азербайджана. Полученный опыт и организационная работа, продемонстрированная на Играх «Баку-2015», были успешно реализованы на IV Играх исламской солидарности. А самое главное то, что еще раз было доказано, что все возможно там, где есть воля и решимость. Помимо этого, наша страна успешно принимает гонки «Формулы-1», за которыми следят болельщики со всех континентов.

Сегодня сохранение устойчивости достигнутых в спортивной сфере успехов является главным приоритетом, и государство будет принимать все необходимые для этого меры в дальнейшем. Федерации, клубы и спортивные организации продолжат свою деятельность на основе единой стратегии. Помимо традиционных видов спорта, планируется обеспечить развитие новых направлений. Об этом господин Президент также заявил на совещании, посвященном спортивным итогам года.

- Вы можете что-то сказать о влиянии традиционной встречи главы государства со спортивной общественностью на развитие физической культуры и спорта?

- Безусловно. Встреча с Президентом Ильхамом Алиевым по спортивным итогам года, вручаемые награды и премии являются большим стимулом для наших спортсменов. Таким образом, как сказал Президент Ильхам Алиев, государственная поддержка неотделима от развития спорта. Этот процесс, продолжающийся уже 27 лет, дает в нашей стране успешные результаты.

- Прошлый год запомнился и успехами в спорте. Каковы ваши ожидания от года 2025-го?

- Да, 2024 год стал успешным и для азербайджанского спорта. Наши спортсмены, завоевавшие около 1700 медалей, достойно представляли нашу страну на международных аренах. Естественно, тот факт, что Азербайджан занял 30-е место в общекомандном зачете на самом крупном соревновании года – летних Олимпийских играх - считается одним из наших главных успехов, а проведение в этом году в Азербайджане очередного крупного спортивного соревнования — Игр стран СНГ — является результатом доверия, которое мы заслужили как спортивная страна. Как центр Игр стран СНГ, Гянджа особенно готовится к этому событию. Дворец спорта в Гяндже, общая площадь которого составляет 40 тыс. кв.м, считается одним из редких типов спортивного комплекса на Кавказе. Здесь планируется проведение матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу и легкой атлетике в соответствии с международными стандартами. Бассейн во Дворце спорта соответствует стандартам Международной федерации плавания. Одним из аспектов, повышающих значимость Дворца спорта Гянджи, является создание здесь современной гостиницы, где имеются все условия для проживания и отдыха 160 спортсменов. В целом, создание таких крупных спортивных сооружений имеет большое значение не только с точки зрения повышения репутации Азербайджана как спортивной страны, но и повышения интереса к спорту у молодежи, проживающей в регионах, обеспечения массовости спорта. Строительство этого уникального спортивного комплекса имеет особое значение в преддверии проведения III Игр стран СНГ.

В прошлом году во время поездки главы государства в Гянджу был заложен фундамент нового стадиона. Введение в эксплуатацию этого стадиона площадью около 10 гектаров обеспечит все условия для проведения местных и международных соревнований. Теперь Гянджа будет известна не только как исторический город, но и как спортивный. В целом, на примере Гянджи появится возможность представить культуру, историю и спортивный опыт Азербайджана. Конечно, основой всех успехов является спортивная политика, успешно реализуемая в стране, в результате которой наши спортсмены сегодня радуют нас победами, а в Азербайджане создается спортивная инфраструктура, отвечающая современным стандартам. В настоящее время в регионах создано 44 олимпийских спортивных комплекса, на освобожденных территориях создается новая спортивная инфраструктура. Как заявил глава государства, созданные спортивные сооружения, особенно на освобожденных территориях, имеют как символическое значение, так и функциональную составляющую. Дворец в Агдаме, стадион «Ханкенди», Олимпийский спортивный комплекс в Физули, проведение соревнований по гребле в Суговушане и Кондаланчае, организация ряда спортивных соревнований в Шуше являются показателями развития спорта по всей стране.

- А если принять во внимание, что 5 лет мы выступаем как представители государства-победителя, народа-победителя, то это еще больше повышает ответственность...

- В течение последних 5 лет наши спортсмены выступают на международных аренах как представители страны, сумевшей восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. И это еще больше увеличивает нашу ответственность. Дополнение Победы, одержанной на поле боя, спортивными достижениями делает позицию Азербайджана еще более крепкой. Как отметил глава нашего государств, «развитие спорта является показателем общего развития каждой страны. В этом смысле Азербайджан подает пример как страна, которая полагается на собственные силы, не имеет обязательств ни перед кем и движется вперед с достоинством и честностью».

- Кёнуль ханум, ваш рабочий график очень напряженный. Вы успеваете выделить время на занятия спортом? В целом, считаете ли вы себя любителем спорта?

- Да, по возможности я занимаюсь физической активностью. Восемь лет занималась плаванием и плаваю как профессионал. Но я не ставила перед собой цель участвовать в соревнованиях. Просто у меня был интерес к плаванию. Также я занималась настольным теннисом и участвовала в местных турнирах, соревнованиях между университетами. У меня даже есть полный комплект медалей.

- В прошлом году вы также были избраны председателем Координационной комиссии, созданной в связи с Играми исламской солидарности «Эр-Рияд-2025». Что означает для нас избрание представителя Азербайджана на такую высокую должность?

- В прошлом году 16-18 декабря на 13-й Генеральной ассамблее Спортивной ассоциации исламской солидарности, проходившей в Тиране, столице Албании, я была избрана председателем Координационной комиссии, созданной для проведения Игр исламской солидарности «Эр-Рияд-2025». Считаю, что избрание представителя Азербайджана на пост главы Координационной комиссии, созданной в связи с Играми исламской солидарности, является прежде всего показателем доверия к нашей стране. Имеющий большое влияние в исламском мире Азербайджан сегодня делится своим опытом и в области спорта. Это - вклад Азербайджана в исламскую солидарность и результат спортивной политики, успешно реализуемой в нашей стране.

- Кёнуль ханум, и последний вопрос. Как вы думаете, каким должен быть настоящий спортсмен?

- В первую очередь отмечу, что высокие достижения в спорте всегда дают сильный стимул. Человек, занимающийся физической культурой, также вкладывается в свое развитие. И это относится не только к телу, но и душе. Если рассмотреть в более широком смысле, то спорт - это сравнение как физических, так и других способностей. По этой причине наравне с футболом, борьбой, гимнастикой и боксом шахматы тоже являются видом спорта, своего рода состязанием интеллектов. Спорт воспитывает людей, готовых защищать интересы своей страны.

Считаю, что настоящий спортсмен должен быть физически и морально крепким, ответственным профессионалом с сильной волей. Отрадно, что азербайджанские спортсмены сочетают в себе эти высокие качества.

Хочу поздравить все спортивное сообщество с 5 марта – Днем физической культуры и спорта, пожелать крепкого здоровья, новых достижений, стабильного развития и верности традициям и истории страны-победительницы.