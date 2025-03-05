В Баку задержаны подозреваемые в мошенничестве на 25 000 манатов

В полицию поступила информация о случаях мошенничества в различных районах столицы, в результате которых трем гражданам был нанесен материальный ущерб на общую сумму 25 тысяч манатов.

В ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении данных преступных деяний 39-летний А.Хатамов, 30-летний Т.Ализаде и 28-летний М.Шукюров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД АР.

Кроме того, в Сабаильском районе столицы был задержан 19-летний Н.Пиралиев, подозреваемый в краже 105 манатов с банковской карты одного из граждан.

По фактам проводится расследование.