Ильхам Алиев: Сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства
Сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства. Отмечается открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.
«Как здесь уже отмечалось, полтора года назад мы вместе с уважаемым Президентом заложили в Нахчыване фундамент этого газопровода и сейчас уже участвуем в этом прекрасном мероприятии», - подчеркнул глава государства.
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