Ильхам Алиев: Сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства

Сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства. Отмечается открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.

«Как здесь уже отмечалось, полтора года назад мы вместе с уважаемым Президентом заложили в Нахчыване фундамент этого газопровода и сейчас уже участвуем в этом прекрасном мероприятии», - подчеркнул глава государства.