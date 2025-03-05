На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ФОТО
На ряде дорог Баку наблюдаются заторы.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Затруднено движение транспорта по следующим направлениям:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
4. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буньядова.