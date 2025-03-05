На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ФОТО

На ряде дорог Баку наблюдаются заторы.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Затруднено движение транспорта по следующим направлениям:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

4. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буньядова.