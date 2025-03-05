Трамп заявил, что поставил рекорд по «восстановлению здравого смысла»

Президент США Дональд Трамп подписал около 100 указов, что стало рекордом по «восстановлению здравого смысла» в стране.

Об этом он заявил во время выступления перед конгрессом.

«За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране», — сказал Трамп.

Он также рассказал, что отдал распоряжение, чтобы на каждое новое регулирующее требование десять старых должны быть отменены. Целью этого он назвал «освобождение» американской экономики.

Источник: Gazeta.Ru