Делегации Азербайджана и Турции на совместном ифтаре
Делегации Азербайджана и Турции приняли участие в совместном ифтаре.
Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Согласно публикации, совместный братский ифтар состоялся в Президентском комплексе в Анкаре.
Azərbaycan-Türkiyə heyətlərinin “Cümhürbaşkanlığı Külliyesi”ndə birgə qardaşlıq iftar süfrəsi pic.twitter.com/AFAik64p8J — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 5, 2025
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