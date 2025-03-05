Делегации Азербайджана и Турции на совместном ифтаре

Делегации Азербайджана и Турции приняли участие в совместном ифтаре.

Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Согласно публикации, совместный братский ифтар состоялся в Президентском комплексе в Анкаре.