Трамп: США намерены развернуть новый противоракетный щит Golden Dome

Правительство США планирует разработать и развернуть новую систему противоракетной обороны Golden Dome.

Об этом он заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome («Золотой купол») для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», - указал он.

Трамп отметил, что планы о создании такой системы ПРО были еще у президента США Рональда Рейгана (занимал этот пост с 1981 по 1989 год), однако технологии того времени не позволили осуществить этот проект. «Но теперь у нас есть эти технологии. Они, на самом деле, просто невероятные», - добавил американский лидер. «У Израиля она есть. Она есть и в других местах, и у Соединенных Штатов она тоже должна быть, верно?» - сказал он.

«Это крайне, крайне важно. Это очень опасный мир. Оно должно быть у нас. Мы хотим быть защищенными, и мы собираемся защитить наших граждан так, как никогда ранее», - резюмировал Трамп.

Источник: ТАСС