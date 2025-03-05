В Гейгеле 4 членов одной семьи скончались от отравления угарным газом - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена скончавшихся от отравления угарным газом.

Как сообщает местное бюро АПА, среди них брат и две сестры - С.Гусейнли (1999 г.р.), М.Гусейнова (2000 г.р.), Х.Гусейнова (2004 г.р.), а также С.Мусеибова (1990 г.р.).

10:10

В Гёйгёле 4 человека умерли от отравления угарным газом.

Как передает АПА, инцидент произошел в селе Ашыглы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Идет расследование.