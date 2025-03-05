 Стармер и Макрон готовы вместе с Зеленским ехать к Трампу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Стармер и Макрон готовы вместе с Зеленским ехать к Трампу

First News Media11:20 - 05 / 03 / 2025
Стармер и Макрон готовы вместе с Зеленским ехать к Трампу

Лидеры Великобритании и Франции Кир Стармер и Эмманюэль Макрон готовы вместе с Владимиром Зеленским отправиться в Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, они хотят «выступить перед Трампом единым фронтом по плану [мирного урегулирования]».

Как отмечает издание, такой визит может произойти на фоне попыток восстановить отношения Украины и США после скандальной перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме и приостановки американской военной помощи Киеву. Правительство Великобритании работает «на всех уровнях» над тем, чтобы убедить США возобновить поставки оружия Украине, пишет газета.

Детали возможного плана, который политики могут представить Трампу, не приводятся. Собеседники газеты заявили лишь, что потенциальное урегулирование могло бы начаться с прекращения обмена воздушными ударами, затем в случае успеха первого этапа стороны могли бы перейти к прекращению огня силами сухопутных войск.

Источник: ТАСС

Поделиться:
333

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции ...

В мире

Неизменная приверженность традициям лжи: По следам очередного заявления ...

Xроника

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре

Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок ...

В мире

Польша начала депортацию граждан Грузии

США и Украина обсудили дату и место переговоров

Неизменная приверженность традициям лжи: По следам очередного заявления Пашиняна

В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено - СМИ

Трамп: Зеленский проявил неуважение к США, он не готов к миру, когда будет готов — может вернуться

В Белом доме рассказали, что Трамп съел обед Зеленского

Белый дом: Зеленскому было предложено уйти

Последние новости

Польша начала депортацию граждан Грузии

Сегодня, 00:00

Президент Турции после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым: Мы полны решимости совместно реализовывать проекты

05 / 03 / 2025, 23:59

США и Украина обсудили дату и место переговоров

05 / 03 / 2025, 23:40

Мирзоян: Армения заинтересована в мирном договоре с Азербайджаном

05 / 03 / 2025, 23:20

Неизменная приверженность традициям лжи: По следам очередного заявления Пашиняна

05 / 03 / 2025, 23:00

В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем

05 / 03 / 2025, 22:40

В Сумгайытской квартире обнаружено тело 62-летней женщины

05 / 03 / 2025, 22:20

МИД России вручил послу Молдовы ноту

05 / 03 / 2025, 22:00

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре

05 / 03 / 2025, 21:30

Делегации Азербайджана и Турции на совместном ифтаре

05 / 03 / 2025, 21:20

Президент Турции: Благодаря газопроводу Ыгдыр-Нахчыван энергобезопасность автономной республики будет обеспечена как минимум на 30 лет

05 / 03 / 2025, 21:00

Эрдоган: Турция и Азербайджан выступают за мир, сотрудничество и процветание в регионе

05 / 03 / 2025, 20:50

На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ФОТО

05 / 03 / 2025, 20:40

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему «Возрождение Карабаха: история Азербайджанского ренессанса» - ФОТО

05 / 03 / 2025, 20:20

ВОЗ: В любой момент может начаться новая пандемия

05 / 03 / 2025, 20:00

Уголовная полиция ФРГ отказывается от сети Маска

05 / 03 / 2025, 19:30

Выжившая в авиакатастрофе Айдан Рахимли: Очень тяжело терять коллег - ВИДЕО

05 / 03 / 2025, 19:17

Президент: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс приносит огромную пользу, особенно для объединения тюркского мира

05 / 03 / 2025, 19:00

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один

05 / 03 / 2025, 18:46

Президент Азербайджана: Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана

05 / 03 / 2025, 18:30
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55