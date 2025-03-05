Стармер и Макрон готовы вместе с Зеленским ехать к Трампу

Лидеры Великобритании и Франции Кир Стармер и Эмманюэль Макрон готовы вместе с Владимиром Зеленским отправиться в Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, они хотят «выступить перед Трампом единым фронтом по плану [мирного урегулирования]».

Как отмечает издание, такой визит может произойти на фоне попыток восстановить отношения Украины и США после скандальной перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме и приостановки американской военной помощи Киеву. Правительство Великобритании работает «на всех уровнях» над тем, чтобы убедить США возобновить поставки оружия Украине, пишет газета.

Детали возможного плана, который политики могут представить Трампу, не приводятся. Собеседники газеты заявили лишь, что потенциальное урегулирование могло бы начаться с прекращения обмена воздушными ударами, затем в случае успеха первого этапа стороны могли бы перейти к прекращению огня силами сухопутных войск.

Источник: ТАСС