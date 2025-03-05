Президент Турции после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым: Мы полны решимости совместно реализовывать проекты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился впечатлениями от встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Соответствующая публикация размещена на странице турецкого лидера в соцсети Х.
«Мне было очень приятно принять в Турции моего брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы добиваемся большого прогресса во всех областях наших братских отношений, воплощенных в лозунге «Одна нация - два государства». Отношения между нашими странами постоянно развиваются во многих сферах: от обороны до торговли», - отметил Эрдоган.
Он также подчеркнул, что энергетический сектор находится на переднем крае этого сотрудничества.
Турецкий лидер добавил, что Баку и Анкара хотят только мира и сотрудничества:
«Я хотел бы заявить следующее: Турция и Азербайджан выступают за мир, безопасность и процветание. Мы просто хотим мира в нашем регионе, мы хотим сотрудничества, мы хотим развиваться вместе. Отныне мы полны решимости совместно реализовывать всевозможные проекты, направленные на региональный мир, процветание и безопасность».
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İlham Aliyev’i Türkiye’de misafir etmekten büyük memnuniyet duydum. 🇹🇷🇦🇿
“Bir millet, iki devlet” şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafe kaydediyoruz.… pic.twitter.com/54iimUY8bW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 5, 2025