Президент Турции после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым: Мы полны решимости совместно реализовывать проекты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился впечатлениями от встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

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«Мне было очень приятно принять в Турции моего брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы добиваемся большого прогресса во всех областях наших братских отношений, воплощенных в лозунге «Одна нация - два государства». Отношения между нашими странами постоянно развиваются во многих сферах: от обороны до торговли», - отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что энергетический сектор находится на переднем крае этого сотрудничества.

Турецкий лидер добавил, что Баку и Анкара хотят только мира и сотрудничества:

«Я хотел бы заявить следующее: Турция и Азербайджан выступают за мир, безопасность и процветание. Мы просто хотим мира в нашем регионе, мы хотим сотрудничества, мы хотим развиваться вместе. Отныне мы полны решимости совместно реализовывать всевозможные проекты, направленные на региональный мир, процветание и безопасность».