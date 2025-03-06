Анкара готова рассмотреть отправку миротворцев в Украину

Турецкие военнослужащие могут быть отправлены в Украину в рамках миротворческой миссии.

Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

Источник рассказал, что в Минобороны по-прежнему считают, что справедливый и прочный мир может быть достигнут посредством равного и справедливого представительства обеих сторон.

В этом процессе Турция продолжит поддерживать все конструктивные инициативы, направленные на установление мира в регионе и восстановление Украины. Министерство обороны следит за многомерными дипломатическими инициативами, направленными на прекращение конфликта, отметил источник издания.

«Вопрос о содействии миссии, который поднимался в различных средствах массовой информации, но еще не был помещен в концептуальные рамки, будет совместно оцениваться всеми заинтересованными сторонами, если это будет сочтено необходимым для установления региональной стабильности и мира», — добавил он.