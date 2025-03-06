Хакан Фидан о последних шагах Трампа: «Стрела уже вылетела из лука»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью британской газете Financial Times прокомментировал последние шаги президента США Дональда Трампа.

Турецкий дипломат назвал их предупреждением Европе «о необходимости объединения и формирования собственного центра силы».

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил готовность Анкары стать частью новой европейской архитектуры безопасности в случае «развала» НАТО.

«Стрела уже вылетела из лука, и вернуть ее обратно невозможно. Даже если президент Трамп решит не выходить из Европы сейчас, вполне вероятно, что в будущем кто-либо другой со схожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть возможность сокращения вклада Америки в европейскую безопасность»,- пояснил министр.

Источник: Anadolu