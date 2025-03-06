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«Это не просто цифры, это люди»: Число жертв рабства в Великобритании достигло рекорда

First News Media17:47 - 06 / 03 / 2025
«Это не просто цифры, это люди»: Число жертв рабства в Великобритании достигло рекорда

Число потенциальных жертв современного рабства в Великобритании в прошлом году выросло до рекордного уровня.

Об этом говорят официальные статистические данные, предоставленные агентству Reuters.

Отметим, что современное рабство, которое может включать торговлю людьми, порабощение, подневольное состояние или принудительный труд, растет во всем мире из-за сочетания бедности, конфликтов и миграции, затрагивая миллионы людей.

По данным Министерства внутренних дел, только в 2024 году в национальный Механизм направления потенциальных жертв (МНПЖ) — британскую систему выявления и защиты жертв — было направлено 19 125 обращений, что превысило рекордный показатель 2023 года - около 17 000 обращений. Из них 31 процент, или почти 6000 обращений, составили дети. Жертв зачастую принуждают к работе, связанной с эксплуатацией, в наркоторговле, на автомойках, в маникюрных салонах, в частных домах или в секторе социального обеспечения.

Ужесточение иммиграционной политики, в свою очередь, приводит к тому, что тысячи людей, которые оказались в ловушке современного рабства, с меньшей вероятностью заявляют о себе из-за страха быть депортированными. Таким образом, около 23 процентов обращений составляли граждане Великобритании, в то время как албанцы оказались на втором месте с 13 процентами, а вьетнамцы — на третьем с 11 процентами.

«Эти статистические данные — не просто цифры, это люди, имеющие право голоса, к которому правительство должно прислушиваться», — сказала Элеонора Лайонс, вступившая в должность независимого комиссара по борьбе с работорговлей в Великобритании в 2023 году.

Правительство пообещало нанять еще десятки социальных работников для обработки заявлений о предоставлении поддержки в МНПЖ. По официальным данным, в конце прошлого года более 17 000 человек ожидали решения по их иску на втором этапе.

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