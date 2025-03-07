Герои Карабахской войны: Эльнур Халилов - пример героизма и преданности своей Родине

За независимость и территориальную целостность нашей Родины было пролито немало крови. Земля Карабаха помнит тяжелые сражения, где каждый сантиметр отстаивался ценой жизни.

Наши солдаты героически сражались, освобождая родные края, их подвиг навсегда останется в памяти народа. Карабахская война стала испытанием на прочность, показавшим истинное величие духа и самоотверженности защитников. Среди тех, кто проявил невероятное мужество в боях, и старший лейтенант Эльнур Халилов. Его история – это пример героизма, стойкости и преданности своей Родине.

Эльнур Халилов родился 4 апреля 1993 года в Геранбойском районе. В 2010 году поступил в Азербайджанский государственный педагогический университет, который успешно окончил в 2014 году. В 2015-м начал службу в рядах Азербайджанской армии в звании лейтенанта в одной из воинских частей Министерства обороны.

В период службы Эльнур Халилов проявил себя как дисциплинированный и ответственный офицер, что позволило ему быстро зарекомендовать себя в воинской среде. Благодаря своим заслугам и упорному труду он дослужился до звания старшего лейтенанта. Когда началась Отечественная война осени 2020 года, Эльнур Халилов был готов к выполнению самых сложных задач, что подтверждается его участием в ключевых операциях по освобождению оккупированных территорий. Распоряжениями Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева старший лейтенант Эльнур Халилов награжден медалями «Отважный боец», «За освобождение Суговушана», «Участник Отечественной войны», «За военные заслуги», «За отвагу».

С ужасами войны Эльнур впервые столкнулся в апрельских боях 2016 года. В то время он служил в армии уже год, и участие в битвах за высоту Лелетепе оставило неизгладимый след в его памяти. Радость возвращения родной земли он впервые испытал именно во время освобождения Лелетепе.

В июле 2020 года провокация армянских вооруженных сил в Товузе стала последней каплей, переполнившей чашу терпения. После этого события вся страна, от простых граждан до высокопоставленных офицеров, затаив дыхание, ждала лишь одного – приказа. Этот долгожданный приказ прозвучал 27 сентября из уст Верховного Главнокомандующего. В тот день на передовой, в ожесточенных боях за Суговушан и село Талыш сражался и старший лейтенант Эльнур Халилов, проявляя несгибаемую волю и героизм.

Рассказывая о своем боевом пути, он с гордостью вспоминает каждый момент на передовой, каждый успешный бой и каждого боевого товарища.

- Эльнур, что вы можете рассказать о своем участии в боях?

- В качестве командира штурмовой группы я принимал участие в каждой боевой операции. Не раз мы сталкивались с врагом лицом к лицу. В одной из операций мы попали в окружение, нам чудом удалось вырваться. Эти моменты навсегда останутся в моей памяти как одни из самых напряженных.

- Какие воспоминания для вас самые тяжелые?

- Когда при выполнении боевых задач некоторые наши солдаты погибали. Это навсегда останется в моей памяти как самое страшное и причиняющее боль событие. Однако 3 октября, когда мы освободили Суговушан и село Талыш от армянских захватчиков, я испытал огромную радость. Это были чувства, которые невозможно описать словами. Победа стерла всю усталость, полученные раны. После успешной операции хотелось идти до конца, до Шуши, чтобы почувствовать запах родной земли, вдохнуть ее воздух. К сожалению, из-за ранения я не смог продолжить участие в боях.

- Потеря товарищей в бою – это тяжелое испытание. Как вы справлялись с этим?

- Много моих товарищей погибло. Наши солдаты героически сражались, не щадили себя. Помогало лишь одно — осознание, что их жертва не была напрасной. Мы защищали нашу землю, и каждый, кто находился рядом, был настоящим героем. Мужество моих товарищей вдохновляло, придавало силы продолжать борьбу. Мы знали, за что воюем, и понимали, что наша цель – освобождение оккупированных территорий.

- Вы получили тяжелое ранение 13 октября. Как это произошло?

- В селе Талыш во время минометного обстрела меня ранило в ноги, голову и лицо. Пришлось покинуть поле боя, но мужество боевых товарищей и череда новостей о победах помогли забыть все трудности. Когда 8 ноября узнал о Великой Победе, меня переполнило чувство безграничной радости, но в то же время я сожалел, что не рядом со своими боевыми товарищами в этот момент.

- Как сложилась ваша жизнь после войны?

- Я работаю в Государственном агентстве по туризму. Для меня важно вносить вклад в развитие туризма в Азербайджане, ведь это еще один способ служить Родине, показывать миру ее богатую культуру, историю и неповторимую красоту. Горжусь тем, что могу быть полезным своему народу и способствовать мирному развитию нашей страны.

Я, как и другие ветераны, и семьи наших шехидов, окружен вниманием и заботой государства. Мне назначена вторая группа инвалидности, предоставлены автомобиль и жилье. Фонд YAŞAT помог с погашением кредитов и улучшением бытовых условий, оказал материальную помощь, также я чувствую постоянную поддержку со стороны Исполнительной власти Геранбойского района. Я искренне благодарен за созданные для меня условия, которые позволяют мне реализовывать свой потенциал и работать на благо своей страны.

Такие герои, как Эльнур Халилов, являются настоящими символами мужества и патриотизма, вдохновляя нас на новые достижения. Их подвиг стал важной вехой в истории нашего народа, который всегда стремился к свободе и независимости. Победа в войне за освобождение наших земель - результат мудрой и решительной политики Президента Ильхама Алиева, который смог консолидировать народ на восстановление справедливости. Сегодня Азербайджан продолжает развиваться, укрепляя свою независимость и авторитет на международной арене. Мы гордимся своими героями и уверены, что будущее нашей страны будет светлым и успешным. Наша армия, стоящая на страже Отчизны, доказала свою силу и преданность, готовность защищать родную землю до последней капли крови.

Вахид Шукюров