Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа

Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как критические в адрес президента США Дональда Трампа и его усилий по сближению с Москвой, сообщает телеканал ABC.

Во вторник верховный комиссар Новой Зеландии Фил Гофф сделал комментарии на форуме в Лондоне, которые подвергли сомнению знание мировой истории президентом Трампом. Дипломат противопоставил попытки президента разморозить отношения с Россией действиям британского лидера военного времени Уинстона Черчилля.

Гофф процитировал Черчилля, сказавшего Чемберлену: «У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, но у вас будет война».

Затем Гофф обратился к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен, также участвовавшей в форуме. «Президент Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет. Но как вы думаете, он действительно понимает историю?» - заявил дипломат.

Сегодня министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отметил в своем заявлении, что комментарии Гоффа были «глубоко разочаровывающими».

«Они не отражают точку зрения правительства Новой Зеландии и делают его позицию верховного комиссара в Лондоне недействительной», — заявил министр.

Источник: РИА Новости