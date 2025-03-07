Свет без ламп накаливания: Азербайджан вводит поэтапный запрет

Импорт, производство и продажа ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше будут запрещены со следующего года.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке в Закон «Об энергоэффективности и рациональном использовании энергоресурсов», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания, которые могут использоваться для освещения в цепи переменного тока, за исключением ламп накаливания, которые специально предназначены для использования в производственных процессах и в продуктах, основное назначение которых не является осветительным, запрещены со следующего времени:

- Лампы накаливания мощностью 60 Вт и более – с 1 января 2026 года;

- Лампы накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт – с 1 июля 2026 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.