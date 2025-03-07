ТуранБанк оказал поддержку молодым девушкам из детского приюта

Следуя принципам социально ответственного банкинга, ТуранБанк провел очередную благотворительную акцию, оказав поддержку Общественному объединению “Дети Азербайджана”.

В рамках проекта “ Zərif əldən cəsur ürəklərə ” банк поддержал продажу символических украшений, изготовленных в Центре реинтеграции при Общественном объединении “Дети Азербайджана”, чтобы помочь девочкам, пострадавшим от насилия и оставшимся без опеки, улучшить свои профессиональные навыки и покрыть их образовательные расходы.

Цель проекта — обеспечить, бездомных и подвергшихся насилию девочек, социальную и экономическую независимость , а также развить их навыки и оказать им поддержку в приобретении необходимых знаний и навыков для построения самостоятельной жизни в будущем и более активного участия в жизни общества. В то же время это расширяет их образовательные возможности, обеспечивает их личностное и профессиональное развитие и создает основу для лучших перспектив в будущем.

К вашему сведению, Банк стремится внести свой вклад в формирование более здорового и устойчивого общества, объединив силу нежных рук и храбрых сердец, вручив своим сотрудницам символические ювелирные изделия.

Следует отметить, что ТуранБанк продолжит свои усилия по повышению экономической эффективности молодых девушек и женщин.

С момента своего основания ТуранБанк, имеющий 22 точки продаж, на протяжении 33 лет постоянно развивается и занимает важную позицию в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству своих услуг. Подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в колл-центр 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или подписавшись на его страницы в социальных сетях.

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