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В Центре Гейдара Алиева открылась выставка итальянского скульптора «Дары природы» - ФОТО

First News Media08:22 - Сегодня
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка итальянского скульптора «Дары природы» - ФОТО

6 марта в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка итальянского скульптора Джузеппе Карты (Giuseppe Carta) «Дары природы» (Gifts of nature).

В экспозиции представлены различные работы автора больших скульптур фруктов и овощей Джузеппе Карты. Часть этих произведений автор создал именно для выставки в Центре Гейдара Алиева, впервые они представлены общественности в Баку.

Открывая мероприятие директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров довел до внимания, что со дня создания Центра здесь проводятся многочисленные мероприятия. Он сказал, что сегодня будут представлены работы очень интересного скульптора Джузеппе Карты и поблагодарил всех, кто принял участие в создании выставки.

Анар Алакбаров подчеркнул, что на выставке экспонируются около 40 произведений Джузеппе Карты. Он также отметил, что наша страна в скором времени примет участие в Венецианской биеннале, на которой при поддержке Фонда Гейдара Алиева будет представлен ряд произведений азербайджанской архитектуры. Он сообщил, что подготовка в этом направлении уже началась. Особое значение будет придаваться комплексам музея и парка Победы, на Венецианской биеннале будут представлены Зангиланская и Шушинская мечети, Комплекс «Белый город».

Посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо выразил Фонду Гейдара Алиева признательность за организацию выставки. Он подчеркнул, что Фонд всегда поощряет итальянское искусство и культуру, поблагодарил за всестороннее сотрудничество на высоком уровне. Дипломат отметил, что ряду других многочисленных инициатив также будет оказана поддержка.

Скульптор Джузеппе Карта, выступая на мероприятии, сказал, что Центр Гейдара Алиева входит в число красивых, важных и авторитетных мест.

Коснувшись своей деятельности в области искусства, он сообщил, что уже 30 лет занимается скульптурой, подчеркнул, что создает свои произведения в предельно простой форме.

Скульптор отметил, что все созданные работы называет «прорастанием» и старается отразить это в своих произведениях. По его словам, каждый, занимаясь своим делом, должен быть благодарен природе.

Затем состоялось ознакомление с выставкой.

Среди этих композиций, представленных на парковой территории и в выставочном зале Центра, находятся уникальные, мастерски созданные скульптуры и инсталляции фундука, малины, персика и перца чили, работа над которыми требует длительного времени.

Произведения близки зрителю благодаря простоте темы, но в то же время они выражают ценность даров природы. Именно эта особенность передает универсальное послание произведений Джузеппе Карты с точки зрения искусства.

Скульптуры граната, маслин, винограда и пр. популяризировали Джузеппе Карту как деятеля искусств, пропагандирующего на планете мир, землю и культуру народов. Основная тема его творчества - природа и дары земли. Он передает эту тему как универсальный символ жизни, надежды, перерождения и прорастания.

Известная в Европе серия «Крупные перцы» изготовлена Джузеппе Картой для города Чунцин провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Эта статуя высотой 7,5 метров украшает главную площадь как символ региона. Джузеппе Карта также создал символ влиятельного Всемирного альянса перцев чили (World Chilli Alliance).

Автор также представил скульптуру красного перца в рамках концепции фруктовых садов Организации Объединенных Наций на «Милан Экспо 2015». В конце того же года эта статуя становится собственностью банка Сардинии на его родине.

Итальянская академия перца чили присвоила Джузеппе Карте титул «Посол перца чили» по всему миру.

Одним из объектов изображения Джузеппе Карты является гранат. В 2012 году он создает сценическую декорацию для «Театра тишины» известного тенора и композитора Андреа Бочелли в регионе Тоскана с гигантским 9-метровым гранатом. Позже «гранаты» Карты становятся символом «Театра тишины».

В целом, список мест по всему миру, которые украшают скульптуры фруктов и овощей Карты, можно увеличить. Его творческая концепция сумела вызвать резонанс в мире.

Композиции Карты напоминают неслыханную, но ощутимую меланхолическую мелодию, его произведения еще раз подтверждают вечную красоту природы.

Представленные на выставках и фестивалях в США, Австралии, Великобритании, Китае, Франции, Швейцарии, Италии, Новой Зеландии, а также на Венецианской биеннале работы обладателя многочисленных международных наград Джузеппе Карты можно будет увидеть в скором времени в Баку.

Выставка «Дары природы» продлится в Центре Гейдара Алиева до января 2026 года.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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