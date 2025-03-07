В жилом доме в Баку произошел пожар-ВИДЕО

В экстренную службу МЧС по телефону "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном в поселке Бина Хазарского района.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны и службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар был ликвидирован за короткое время, не позволив ему распространиться на другие квартиры.

Кроме того, с помощью специализированной техники — автокрана — были спасены жильцы, оказавшиеся в опасности на верхних этажах.