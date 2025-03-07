ЕС согласовал предложенный ЕК план милитаризации Европы

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU) на сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией.

Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила лидерам стран ЕС план перевооружения сообщества с бюджетом в €800 млрд. Предложение ЕК предусматривает заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем отдаст их в виде кредитов государствам при условии, что они совместно закупят оружие в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины.

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Источник: РИА Новости