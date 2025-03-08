В Баку задержан мужчина, угрожавший продавцу ножом и завладевший кассовым аппаратом - ФОТО - ВИДЕО

Ограбление одного из винных домов в Низаминском районе столицы произошло вечером 6 марта.

По сообщению пресс-службы МВД, в полицию поступила информация о том, что неизвестный, угрожая колюще-режущим предметом 21-летнему продавцу магазина, ограбил кассовый аппарат, в котором находилось 1000 манатов.

В результате принятых сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского района мер установлен и задержан 29-летний Хаял Юсифов, подозреваемый в совершении разбоя.

Расследование по факту продолжается.