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В Баку стартовал финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике - ФОТО

First News Media14:30 - Сегодня
В Баку стартовал финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике - ФОТО

На Национальной гимнастической арене стартовал финальный день Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Trend, на Кубке мира Азербайджан среди мужчин представляют Никита Симонов (обручи), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, скакалка), Мансум Сафаров (прыжки с шестом, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (параллельные брусья), а среди женщин - Назенин Теймурова (во всех 6 видах) и Дениз Алиева (во всех 6 видах).

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысшие результативные показатели, будет вручен традиционный Кубок AGF TROPHY.

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