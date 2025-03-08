Завтра в Баку воздух прогреется до 20 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 марта.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Вечером местами будет туман. Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью 4-8°, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 75-85, днем - 55-65 проц.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами временами будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла.