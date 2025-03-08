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В Баку состоялся велопробег по случаю Международного женского дня - ФОТО

First News Media17:45 - Сегодня
В Баку состоялся велопробег по случаю Международного женского дня - ФОТО

8 марта в Баку в рамках «Недели спорта» состоялся велопробег среди женщин, организованный Федерацией велоспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, а также Азербайджанским агентством наземного транспорта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, велопробег, в котором приняли участие женщины, работающие в различных сферах, был организован на территории Приморского бульвара.

В велопробеге приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Основная цель организации велопробега - оказать поддержку любителям-велосипедисткам в проведении эффективного досуга, популяризировать велосипед как экологичное средство передвижения и побудить женщин пользоваться велосипедом. Во время велопробега женщины проехали по маршруту круг «Азнефть» - Морской вокзал.

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