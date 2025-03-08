В Баку задержаны двое разыскиваемых лиц - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудники МВД установили, что в одной из квартир в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку находятся двое граждан, находящихся в розыске за совершение ими преступления.

Это Анар Абдула оглу Наджафханов, 1987 года рождения, и Ахмед Фархад оглу Алиев, 1985 года рождения.

Об этом говорится в совместном сообщении МЧС и МВД Азербайджана.

Отмечается, что в связи с полученной информацией на место происшествия были вызваны спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В результате совместно проведенной операции входная дверь в квартиру была вскрыта, а разыскиваемые лица задержаны сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.