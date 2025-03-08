В Азербайджане задержан браконьер

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте продолжают мероприятия по выявлению правонарушений на служебной территории.

Как сообщили Oxu.az в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередного рейда, проведенного водной полицией на Мингячевирском водохранилище, был задержан Н.Абдуллаев, занимавшийся незаконной ловлей рыбы.

У него были обнаружены резиновая лодка, сеть, рыболовные снасти, незаконно выловленная рыба и другие предметы.

По факту продолжается расследование.