Конфискованный у супруги экс-главы Межбанка дом и гольф-клуб в Лондоне выставлены на продажу

Конфискованный у Замиры Гаджиевой, жены бывшего председателя Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, дом и гольф-клуб в Лондоне выставлены на продажу за 42 млн манатов (19,5 млн фунтов стерлингов).

После шестилетнего расследования мошенничества, проводимого Национальным агентством по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) Великобритании, в 2024 году Замира Гаджиева согласилась отказаться от своего гольф-клуба Mill Ride и дома в Эскоте.

Дом Замиры Гаджиевой выставлен на продажу за 32 млн манатов (14,75 млн фунтов стерлингов). Гольф-клуб, работающий с начала 1990-х годов, выставлен на продажу за 10 млн манатов (4,25 млн фунтов стерлингов).

В прошлом году NCA заявило, что дом и гольф-клуб были приобретены путем крупномасштабного мошенничества, хищения, фальсификации отчетности и отмывания денег.

Муж Замиры Гаджиевой, Джахангир Гаджиев, в 2001-2015 годах был председателем находящегося под контролем государства Международного банка Азербайджана. Д.Гаджиев был арестован и признан виновным в присвоении более $3 млрд.