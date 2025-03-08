В Баку в преддверии праздника Новруз открылась ярмарка «Из села в город» - ФОТО

По случаю праздника Новруз ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства с 8 по 19 марта проводит ярмарку «Из села в город».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ярмарка открылась по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).

Одним из главных преимуществ ярмарки, стало то, что продукцию будут продавать непосредственно сами фермеры.

Основная цель организации ярмарки, которая будет работать 12 дней, является обеспечение повышенного спроса граждан на сельскую продукцию местными и натуральными продуктами в праздничные дни, создание альтернативных пунктов продаж для фермерских хозяйств.

На ярмарке у граждан есть возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.

На ярмарке, в которой участвуют фермеры из более чем 20 регионов, реализуются свыше 150 наименований сельскохозяйственных и продовольственных продуктов. Отметим, что продукция, которая будет выставлена на ярмарке «Из села в город», будет представлена покупателям фермерами, предварительно зарегистрировавшимися для участия в ярмарке. Они будут снабжены прилавками, весами, холодильниками и другими принадлежностями и оборудованием без какой-либо оплаты и представят горожанам свою продукцию.

Для контроля качества реализуемой продукции на ярмарке ежедневно будет работать передвижная пищевая лаборатория Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами лаборатории для изучения показателей качества любого товара, выставленного на продажу на ярмарке.