Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение единоразовой выплаты в размере $25 тыс.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой со ссылкой на осведомленный источник.

По данным канала, инициатива является частью кампании по массовому сокращению штата государственных служащих, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа.

Срок действия предложения о добровольном увольнении истекает в пятницу, 14 марта, уточнил источник CBS. В минздраве США работают более 80 тыс. человек.

Источник: rbc