Силы безопасности Сирии обвинили «Хезболлах» в дестабилизации ситуации в стране

Ответственность за дестабилизацию ситуации в Сирии лежит в том числе на ливанской шиитской организации "Хезболлах".

Такую версию событий изложил телеканалу Al Arabiya представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик.

"Хезболлах" оказывала поддержку некоторым сторонам в ряде районов побережья [Средиземного моря], - утверждал он. - "Хезболлах" и иностранные государства оказывали поддержку некоторым сторонам и остаткам сил, поддерживающих [бывшего президента Сирии Башара] Асада, в ряде районов сирийского побережья".

Ад-Дик добавил, что силы безопасности "задержали пять человек, занимавших высокие посты при прежнем режиме в регионе". Он не стал раскрывать их личности, сославшись на соображения безопасности. По словам представителя новых сирийских властей, ситуация в настоящий момент контролируется на 90%.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные стычки произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

Источник: ТАСС