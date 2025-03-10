Кому противопоказано поститься? - Отвечает Минздрав

Специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев рассказал в интервью, опубликованном на официальном сайте Министерства здравоохранения, о том, кому противопоказано поститься, и не только.

«Хотя пост во время Рамазана оказывает положительное влияние на здоровье человека, в некоторых случаях он может оказать негативное воздействие на организм», - отметил З.Гулиев, отвечая на вопрос о том, кому противопоказано поститься.

По его словам, лица с сахарным диабетом, принимающие инсулин или препараты, снижающие уровень сахара в крови (пероральные противодиабетические средства), страдающие тяжелыми и острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и кормящие женщины (особенно в первые 3 или последние 3 месяца беременности), те, у кого уровень сахара в крови часто падает ниже нормы, страдающие язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, хроническими заболеваниями печени и почек, пациенты, перенесшие операцию из-за тяжелого или серьезного заболевания, которым необходимо регулярно принимать пищу, а также страдающие активными инфекционными заболеваниями не должны поститься без разрешения врача.

Рассказывая о пользе поста для организма человека, Закир Гулиев отмечает следующее: «Пост - это традиция временного воздержания от принятия пищи, но также его соблюдение воспринимается медицинским сообществом как очень полезное для здоровья человека. Голодание во время поста ограничивает потребление калорий, ускоряет обмен веществ и процесс расщепления жиров в организме. Кроме того, временное голодание во время поста помогает снизить резистентность к инсулину и уровень сахара в крови. Снижение резистентности к инсулину также позволяет более эффективно транспортировать глюкозу из кровотока в клетки».

Терапевт отмечает, что в то же время, пост помогает снизить уровень жира, холестерина и других видов липидов в крови: «Голодание во время поста снижает окислительный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления) и укрепляет иммунную систему, способствует выведению вредных токсинов за счет своего детоксикационного эффекта, улучшает функцию печени, расслабляет желудок и кишечник, оздоравливает кожу, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и увеличивает секрецию гормона роста. Он повышает духовные способности человека, такие как сила воли, терпение и эмпатия, а также обеспечивает психологический комфорт».