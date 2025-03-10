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Насколько целесообразно держать пост при хронических заболеваниях? - Отвечает Минздрав

Феликс Вишневецкий13:47 - Сегодня
Насколько целесообразно держать пост при хронических заболеваниях? - Отвечает Минздрав

Специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев рассказал в интервью, опубликованном на официальном сайте Министерства здравоохранения, о том, насколько целесообразно держать пост при хронических заболеваниях.

З.Гулиев отмечает, что, несмотря на пользу для здоровья, голодание во время поста может быть опасным, особенно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

«Пожилым людям перед началом поста следует пройти медицинское обследование, включая проверку артериального давления, уровня сахара в крови, функции почек, сердца и печени. Если у вас есть такие проблемы, как повышенная кислотность желудка или рефлюкс, прием препаратов, снижающих кислотность перед сухуром уменьшит жалобы на боли в желудке в течение дня. Однако тем, у кого ранее были проблемы с желудком, такие как язва или кровотечение, рекомендуется проконсультироваться с врачом и при необходимости воздержаться от поста. Пациенты с заболеваниями щитовидной железы, которым необходимо регулярно принимать лекарства, могут проконсультироваться со своим врачом и скорректировать время приема лекарств в соответствии с сухуром и ифтаром, а также периодами поста», - сказал он.

Терапевт подчеркивает, что голодание во время поста может быть опасно для пациентов с заболеваниями сердца, гипертонией и особенно для лиц с инсулинозависимым сахарным диабетом: «По этой причине им не следует поститься без консультации с врачом. То же самое касается людей с низким давлением и пожилых людей. Пост не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам. Голодание во время поста также не рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом или имеющим серьезные заболевания. По этой причине перед началом поста важно проконсультироваться с врачом, который сможет оценить состояние вашего здоровья».

«Во время поста следует держать под контролем заболевания, не пренебрегать приемом лекарств и корректировать время поста. В то же время после длительного поста следует проявлять осторожность во время ифтара, чтобы не употреблять еды больше нормы. На ифтар следует съесть тарелку супа, выпить воды и после 20-минутного перерыва приступить к основной трапезе. Принимать пищу следует медленно и не торопясь. Также для удовлетворения суточной потребности в витаминах следует отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на оливковом масле, мясо и курицу готовить на мангале, а также есть много зеленых листовых овощей. Вместо сиропообразных и трудноусвояемых десертов следует отдавать предпочтение молочным десертам с низким содержанием сахара, а фрукты следует употреблять не менее чем через 1-2 часа после еды».

Терапевт отмечает, что лицам, кто хочет продолжить заниматься спортом во время Рамазана, рекомендуется избегать интенсивных упражнений после ифтара и совершать 30-минутную прогулку через час после еды. Поскольку ежедневное потребление жидкости очень важно, надо пить много воды (не менее 2–2,5 литра), особенно между сухуром и ифтаром.

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