Иранские СМИ: Загрязнение Арменией реки Араз способно осложнить армяно-иранские отношения

Загрязнение Арменией реки Араз токсичными отходами способно осложнить отношения Тегерана с Иреваном, пишут иранские СМИ.

Как сообщает телеграм-канал Azad Iran со ссылкой на Eghtesad News, ядовитые отходы, сбрасываемые в реку Араз со стороны Армении, создают серьезные проблемы для Ирана.

По мнению экспертов, река Араз, протекающая по территориям Турции, Азербайджана, Армении и Ирана, представляет чрезвычайно важное значение для ИРИ ввиду водного кризиса.

В ближневосточном регионе, где каждая капля чистой воды представляет собой критическую проблему, загрязнение реки Араз ядовитыми отходами, сбрасываемыми с территории Армении, чревато экологической катастрофой.

Данная проблема имеет к тому же геополитическое значение, отмечает издание: «На фоне геополитических изменений в Армении и Иране жизненно важные водные ресурсы превратились из совместного ресурса в инструмент стратегических маневров».

Загрязнение реки Араз – это проблема, демонстрирующая опасность приоритетности политических побед над критическими экологическими проблемами, подчеркивает иранское издание: «Река Араз, протекающая через Иран, Азербайджан и Армению, является источником воды для почти 20 миллионов человек. Однако сброс химических, промышленных и радиоактивных отходов в реку ставит под угрозу возможности ее использования в сельском хозяйстве и водоснабжении населения питьевой водой».

Причем загрязнению подвержена не только вода в реке, исследования донных отложений и флоры подтвердили, что токсичные вещества также просачиваются в окружающую среду суши. «Промышленные и горнодобывающие отходы постоянно отравляют реку. Основная часть этого загрязнения поступает из Армении и Ирана. Здесь фабрики, химические заводы и электростанции сбрасывают грязные отходы прямо в реку», - бьют тревогу иранские экологи.

Источник: Azad Iran