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Обнаружены останки около 700 пропавших без вести, 165 из них переданы семьям

First News Media10:33 - Сегодня
Обнаружены останки около 700 пропавших без вести, 165 из них переданы семьям

На освобожденных территориях были эксгумированы останки 187 человек, предположительно, из 23 массовых захоронений.

Как сообщает AПA, об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Газанфар Ахмедов на презентации отчета Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) об оценке поисков пропавших без вести в Азербайджане.

Он отметил, что в ходе строительных работ на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены останки, предположительно, принадлежащие 309 лицам.

«Кроме того, на кладбищах в различных городах и районах Азербайджана были эксгумированы останки 192 человек, захороненных безымянно. По состоянию на 1 марта 2025 года были обнаружены останки 688 пропавших без вести человек. Из них личности 165 были установлены, их останки переданы семьям», - сказал Газанфар Ахмедов.

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