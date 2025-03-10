Доказано следствием: 170 пленных азербайджанцев подверглись пыткам и были убиты

Следствие установило, что 170 пленных азербайджанцев подвергались пыткам и были убиты.

Как сообщает АПА, об этом заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенант Шарафат Гасанов заявил на презентации оценочного отчета Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) о поиске пропавших без вести в Азербайджане.

Он отметил, что из 3983 пропавших без вести 3209 были военнослужащими, 774 — гражданскими лицами, среди мирных жителей 75 не достигли совершеннолетия, 116 женщин и 315 пожилых.