Известная ресторанная премия РФ в 2025 г. хочет выйти на рынки Азербайджана, Армении и Грузии

Известная российская ресторанная премия WhereToEat намерена в этом году выйти на рынки Азербайджана, Армении и Грузии.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор по развитию ресторанной премии Андрей Смирнов.

«Мы планируем в этом году провести еще премию в Азербайджане, Армении и Грузии. В 2026 году мы планируем в Москве провести международную премию, куда хотим пригласить рестораны практически из всех республик бывшего Советского Союза, где мы проводим премию, и составить единый рейтинг ресторанов всей этой территории», - сказал Смирнов.

WhereToEat - ежегодная всероссийская премия в области гастрономической культуры. За 12 лет существования она охватила все регионы России. В ноябре 2023 года премия состоялась в Казахстане и обрела международный статус.

Источник: РИА Новости