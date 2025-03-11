На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Круг "20 Января";
10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;
12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.