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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:35 - Сегодня
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Круг "20 Января";

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.

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