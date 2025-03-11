Хикмет Гаджиев встретился с государственным министром обороны Великобритании

Помощник президента Азербайджана – руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с государственным министром Министерства обороны Великобритании Верноном Кокером.

Об этом в соцсети Х сообщил посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Элин Сулейманов.

"Благодарим вас, господин министр, за радушный прием помощника президента Азербайджана в Министерстве обороны Соединенного Королевства!", – написал дипломат.

Отметим, что государственный министр в Министерстве обороны Великобритании – это высокопоставленное политическое должностное лицо, ответственное за определенные аспекты оборонной политики страны. Он работает в составе Министерства обороны и помогает министру в реализации государственных стратегий, а также в принятии ключевых решений в сфере безопасности и обороны.