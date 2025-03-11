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Министр энергетики США: Рад отменить «зеленый курс» Байдена

First News Media09:55 - Сегодня
Министр энергетики США: Рад отменить «зеленый курс» Байдена

Глава Минэнерго США Крис Райт, выступая 10 марта на ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, заявил, что «ветер, солнце и батареи не могут заменить природный газ для широкого использования», сообщает Bloomberg.

Также он сказал, что считает большой честью отменить энергетическую политику эпохи экс-президента США Джо Байдена.

Райт сказал, что администрация Трампа будет воспринимать глобальное потепление как побочное явление развития мировой экономики, а мировая экономика нуждается в нефти и газе, так как ее потребности в энергии растут. «Всё в жизни предполагает компромиссы. Всё», — цитирует Райта Reuters.

По мнению министра, ВИЭ на основе ветра и солнца, как и внедрение электромобилей — столпы энергополитики предыдущей администрации США — неэффективны и в целом «лечение оказалось более разрушительным, чем болезнь».

Райт также пообещал удвоение экспорта СПГ из США в ближайшие годы: новые проекты по сжижению уже начали получать экспортные лицензии, число разрешений будет расти, процесс — ускоряться. Байден, напомним, в январе 2024 года ввел мораторий на выдачу новых экспортных лицензий, который отменил уже Трамп — в первые часы после своей инаугурации.

Как пишет «Нефть и Капитал», одним из первых обещаний Райта, когда его назначили министром энергетики США, стала поддержка американской нефтегазовой отрасли, о чем он не преминул напомнить на ужине с руководителями нефтегазовых компаний перед открытием CERAWeek.

Райт поддерживает решение президента Трампа увеличить добычу нефти и газа в Штатах. Таким образом, нынешнее правительство США в отличие от предыдущего делает ставку на углеводороды, а не на возобновляемые источники энергии. Трамп еще во время своего первого президентского срока вышел из Парижского соглашения по климату. Байден после него в соглашение вернулся и принял в США «зеленый курс» — экономическую программу, рассчитанную на 10 лет, которая должна привести к поэтапному отказу от использования ископаемого топлива. Теперь байденской «зеленой программе», по-видимому, пришел конец.

Источник: «Нефть и Капитал»

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