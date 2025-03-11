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В Азербайджане еще 131 военнослужащий будет обеспечен новым жильем

First News Media23:15 - 11 / 03 / 2025
В Азербайджане еще 131 военнослужащий будет обеспечен новым жильем

Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики номер 569 от 28 декабря 2011 года «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии».

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Открывая заседание, председатель Комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за прошедший период были проведены масштабные работы по модернизации материально-технического обеспечения Вооруженных сил, созданию современной инфраструктуры, улучшению социальной защиты военнослужащих и обеспечению их жильем. Он подчеркнул, что тысячи военнослужащих Азербайджанской армии уже воспользовались этой важной социальной программой государства и получили жилье.

Председатель Комиссии сообщил, что в рамках реализации данного Указа за счет государственных средств жильем обеспечены 4167 военнослужащих, прослуживших в Азербайджанской армии 20 и более лет безупречной службы. В дальнейшем программа по улучшению жилищных условий военнослужащих и их обеспечению жильем за счет государственных средств будет продолжена.

На заседании комиссии было проведено распределение оставшихся 131 квартиры, полностью отремонтированных жилых объектов, приобретенных за счет государственного бюджета в конце 2024 года в Баку и Сумгайыте. Так, по представлению Министерства обороны распределение квартир между военнослужащими, чья очередь подошла, было проведено путем жеребьевки и утверждено соответствующим решением Комиссии.

Отмечалось, что Комиссия на постоянной основе рассматривает представленные Министерством обороны списки и регулярно добавляет в очередь военнослужащих, получивших право на получение квартиры.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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