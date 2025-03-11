Джейхун Байрамов: Ускоренное вооружение Армении и ее склонность к реваншизму – самое большое препятствие на пути к миру

Территориальные претензии Армении к Азербайджану, ускоренное вооружение этой страны и ее склонность к реваншизму препятствуют достижению окончательного мира между Баку и Иреваном.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге для журналистов в Астане после завершения переговоров с заместителем премьер-министра - главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

«Хотел бы еще раз отметить, что, несмотря на большой путь, пройденный в направлении нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания окончательного мирного соглашения, наличие территориальных претензий к Азербайджану в рамках Конституции Армении, стремительное вооружение этой страны и ее склонность к реваншизму остаются самыми большими препятствиями на пути мирного процесса», - подчеркнул министр.

Дж.Байрамов отметил, что предоставление казахстанской стороной площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией в мае 2024 года является показателем той важности, которую эта страна придает мирному процессу.

Азербайджанский министр выразил признательность правительству Казахстана за строительство в освобожденном от оккупации городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы.

Источник: АЗЕРТАДЖ