Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку контрабанды крупной партии наркотиков через Каспийское море.

Как говорится в сообщении ГПС, 6 марта при досмотре плавсредства, принадлежащего занимавшимся рыболовством жителям Лянкяранского района - Мустафаеву Даянату Аладдин оглу, 1979 года рождения и Агаоглу Эльшану Алиш оглу 1980 года рождения, было обнаружено наркотическое вещество марихуана общим весом 10 кг 385 гр.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.