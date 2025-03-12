Azercell расширяет инициативы в сфере гражданской обороны - ФОТО

Компания приняла участие в конференции, посвященной Дню гражданской обороны.

1 марта в рамках Всемирного дня гражданской обороны состоялась конференция на тему «Гражданская оборона - гарантия безопасности населения», организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совместно с Национальной Академией наук Азербайджана.

В ходе мероприятия руководитель отдела устойчивости бизнеса Департамента безопасности ООО Azercell Telecom Анар Мирзоев представил доклад на тему «Роль телекоммуникаций в обеспечении общественной безопасности». А.Мирзоев рассказал о реализуемых инициативах в сфере безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

С 2021 года Azercell сотрудничает с Главным управлением по делам гражданской обороны МЧС. В целях повышения уровня подготовки мобильный оператор систематически проводит учения, адаптированные к современным вызовам. Компания организует тренинги в онлайн-формате, расширяя доступ к обучению, и уделяет особое внимание практическим аспектам безопасности как на рабочем месте, так и в повседневной жизни. Образовательные программы доступны как на внутренних платформах Azercell, так и на открытых ресурсах для широкой аудитории.

Сотрудники Azercell регулярно принимают участие в учениях по гражданской обороне. В последние годы компания организовала альтернативные симуляционные тренировки по обеспечению непрерывности бизнеса для групп гражданской обороны, технического персонала и руководящего состава. Мероприятия проводились при активном участии и поддержке сотрудников Главного управления по делам гражданской обороны МЧС.

Придерживаясь принципа «Стабильная связь, безопасная жизнь!», Azercell в сотрудничестве с государственными структурами реализует различные тренинги и тестирования в рамках проекта Группы управления кризисными ситуациями.

В честь Всемирного дня гражданской обороны компания организовала специальные обучающие программы для сотрудников, тематические мероприятия и конкурсы рисунков для детей, повышая осведомленность населения о правилах безопасности.

Безопасность является ключевым элементом корпоративной культуры Azercell. Компания последовательно реализует инициативы в этом направлении, действуя под девизом: «Безопасность – ответственность каждого из нас!»

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