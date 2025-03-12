Глава МИД Нидерландов предупредил о «российских фейках», способных «внести напряженность» в отношения Иревана и Баку

Для Нидерландов, как активного члена ЕС, очень важно, чтобы европейское соседство было мирным и процветающим.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп 12 марта в Иреване на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Вельдкамп заверил, что его страна готова помогать в преодолении нестабильности в регионе. В этой связи чуть ли не главный элемент существующей нестабильности голландский министр видит в «зависимости от РФ», которую Амстердам готов помочь уменьшить.

Министр счел шаги Армении и Азербайджана по достижению мира конструктивными. Со своей стороны Нидерланды, по его словам, готовы способствовать также диалогу Иревана и Анкары, что обсуждалось на встрече самого Вельдкампа с турецкими представителями накануне.

«Уверен, что у сторон есть воля нормализировать отношения», - сказал министр.

Особое внимание он уделил «российским фейкам», которые «могут коснуться и Армении». По убеждению Вельдкампа, эти фейки могут помешать отношениям Армении с Украиной, другими странами, а еще «внести напряженность в отношения с Азербайджаном».

Источник: News.am