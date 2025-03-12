Представитель ЕС обсуждала в Турции азербайджано-армянскую нормализацию

Процесс нормализации азербайджано-армянских отношений в числе прочих тем обсужден в ходе завершившегося 12 марта визита в Турцию спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Магдалены Гроно.

Об этом сообщила М.Гроно на своей странице в соцсети Х.

«Подводя итоги визита в Анкару, выражаю благодарность турецким коллегам за открытый и конструктивный обмен мнениями по вопросам Южного Кавказа и региональным темам, включая нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы, связанные с конфликтом в Грузии, и турецко-армянскую нормализацию», - отметила она.