Комиссия по вопросам помилования провела очередное заседание
Четвертое за 2025 год заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана прошло в среду.
Об этом сообщил Report член комиссии Рашад Меджид.
Он отметил, что на сегодняшнем заседании комиссии в основном рассматривались обращения лиц, осужденных в связи с дорожно-транспортными происшествиями: «Было рассмотрено около 100 обращений, и по результатам голосования приняты соответствующие решения. Комиссия продолжит свою работу. После завершения работы комиссии документы будут представлены главе государства».
Отметим, что общее число рассмотренных в этом году обращений превысило 400.
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