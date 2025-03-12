Комиссия по вопросам помилования провела очередное заседание

Четвертое за 2025 год заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана прошло в среду.

Об этом сообщил Report член комиссии Рашад Меджид.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании комиссии в основном рассматривались обращения лиц, осужденных в связи с дорожно-транспортными происшествиями: «Было рассмотрено около 100 обращений, и по результатам голосования приняты соответствующие решения. Комиссия продолжит свою работу. После завершения работы комиссии документы будут представлены главе государства».

Отметим, что общее число рассмотренных в этом году обращений превысило 400.