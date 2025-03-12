Президент Северной Македонии посетила Музей ковра - ФОТО

Находящаяся с официальным визитом в нашей стране Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова 12 марта ознакомилась с экспозицией Азербайджанского национального музея ковра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, директор музея Амина Маликова представила высокой гостье информацию о древнем искусстве ковроткачестве азербайджанского народа, его истории, традициях и особенностях. Было отмечено, что коллекция музея отражает основные художественные направления азербайджанского ковроделия, демонстрируя гармонию используемых материалов, техник ткачества, а также изысканные и глубоко содержательные особенности ковров.

Особое внимание было уделено тому, что «золотой фонд» музейной коллекции составляют образцы ворсовых и безворсовых ковров из Губы, Баку, Ширвана, Гянджи, Газаха, Карабаха и Тебриза. Наряду с этим, экспозиция музея включает в себя образцы декоративно-прикладного искусства. Ковры, насыщенные орнаментами с изображениями людей, животных, птиц и растений, представляют собой произведения искусства, отражающие быт и культуру народа.

Было подчеркнуто, что благодаря значительным усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой, 16 ноября 2010 года национальное ковроткачество было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Высокая гостья также пронаблюдала за процессом создания ковров и приняла участие в практическом занятии по ковроткачеству.

Далее Президенту Северной Македонии была предоставлена информация о древнем искусстве изготовления келагаи. Гордана Силяновска-Давкова подробно ознакомилась с процессом создания шелковых платков и символикой нанесенных на них традиционных узоров.

В завершение визита Президент Северной Македонии оставила запись в памятной книге музея.

В качестве подарка высокой гостье был преподнесен юбилейный альбом, посвященный 55-летию Азербайджанского музея ковра.

Наряду с нашим материально-культурным наследием, оригинальная архитектура здания музея, необычное построение экспозиционных залов оставили у Президента Северной Македонии приятные впечатления.